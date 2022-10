INCLUSÃO – Biblioteca Municipal realiza oficina de histórias para crianças com deficiência visual

Evento contou com a distribuição de livros em braile

A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles proporcionou um dia diferente para crianças com deficiência visual e sem deficiência, uma tarde de contação de histórias com distribuição de kits de livros da coleção Dorinha, uma produção da Fundação Dorina.

A Fundação doou 27 kits para a biblioteca, que já realiza o trabalho de inclusão com pessoas com deficiência visual. As obras contam a história de uma menina cega, personagem do Maurício de Sousa.

As histórias foram contadas pelas profissionais da biblioteca, com apoio do material em braile e objetos para sensibilização através do tato.

“A gente cria livros em formato acessível e distribui gratuitamente para instituições cadastradas. A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles é cadastrada conosco para recebimento de livros há muitos anos, uma parte do acervo de livros em braile falado e áudios são da Fundação. Estamos doando também uma coleção da Dorinha para empréstimo”, explicou Angelita Garcia, articuladora de rede na Fundação Dorina Nowill para Cegos, que destacou que vários diálogos foram realizados com professores da rede municipal, bibliotecários e profissionais da Unir para promoção da leitura inclusiva acessível em Rondônia.

Essa foi a terceira edição da oficina de contação de histórias. A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles tem disponível cerca de 8 mil obras em braile, incluindo livros físicos, DVDs, impressoras e máquina em braile.

O material está disponível para empréstimo, basta fazer o cadastro com documento pessoal, comprovante de residência e uma foto 3×4. “Essas crianças indicadas para receberem os kits foram selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação. A distribuição dos kits e a contação de histórias são uma forma de inclusão e leitura para essas crianças”, concluiu o diretor da Francisco Meirelles.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Gleidson Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO