INCLUSÃO – Porto Velho já emitiu mais de 600 unidades da Carteira Municipal de Identificação do Autista

Projeto beneficia mulheres costureiras e artesãs com geração de renda

A Prefeitura de Porto Velho firmou parceria com o Instituto Astra do Rio de Janeiro para mapear costureiras com interesse de participar do Projeto Máscara + Renda, que tem como objetivo a geração de renda.

As costureiras, após selecionadas, receberam a matéria prima e um pagamento por máscaras confeccionadas, garantindo o recebimento de renda de três a cinco meses. O Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), indicou diversas artesãs costureiras, inclusive imigrantes venezuelanas, que participam do Projeto Cáritas.

“O Projeto Máscara+Renda consiste na geração de renda e produção de máscaras de proteção. Tanto no período da pandemia como no pós pandemia do coronavírus, milhares de mulheres ficaram sem trabalho. Costureiras e artesãs que perderam sua única fonte de renda”, relatou a diretora do DPPM, Gina Brito.

As máscaras produzidas serão doadas para instituições indicadas pelo Departamento de Políticas Públicas para Mulher, uma vez que as costureiras e artesãs foram indicadas pelo mesmo e a doação será efetuada na própria região onde as máscaras foram confeccionadas.

O perfil das mulheres que foram mapeadas no projeto indicou que 60% são chefes de família, pertencentes às classes C e E. Mais ainda: 52% vivem em regiões em situação de vulnerabilidade social, 82% têm filhos, 54% vivem em bairros periféricos, 54% têm escolaridade até o ensino médio, 44% vivem com renda de até R$ 750 e 43% têm 50 anos ou mais.

OUTUBRO ROSA

“Durante o mês de outubro o DPPM estará realizando uma vasta programação como forma de promover a campanha do Outubro Rosa que incentiva a busca da prevenção do câncer de mama e colo do útero, pois o diagnóstico precoce aumenta a taxa de cura, e o objetivo é conscientizar e sensibilizar as mulheres a cuidarem mais de si mesmas”, concluiu a diretora do DPPM.

Texto: Semasf

Fotos: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO