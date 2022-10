INFRAESTRUTURA – Semana começa com obras em diversos pontos de Porto Velho

Obras de saneamento e pavimentação são realizadas em vários bairros da cidade

O começo da semana na capital é marcado pela atuação das frentes de serviços de infraestrutura em diferentes pontos da cidade. Drenagem, asfaltamento, limpeza de canais e trabalhos de tapa-buracos são alguns dos serviços realizados pela Prefeitura de Porto Velho, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

Nos bairros Nova Floresta e Rosalina de Carvalho, as equipes desenvolvem o trabalho de drenagem, sendo que na rua Pinheiro, na zona Sul, é feito o trabalho de contenção de erosão, e na rua Águas Marinhas, na zona Leste, o trabalho de escavação para assentamento de PV.

Já no bairro Floresta, as equipes seguem com os serviços de preparação de base para pavimentação nas ruas Pitica e Tiririca. A celeridade nas ações de infraestrutura reafirma o compromisso da gestão municipal, que acompanha e fiscaliza as obras que são terceirizadas. No bairro Lagoa é feito o trabalho de corte e imprimação, na rua Curimatã.

Os trabalhos de tapa-buraco foram intensificados e seguem em diferentes ruas e avenidas no perímetro urbano da cidade, a exemplo das atividades feitas na rua Duque de Caxias, entre as ruas Rui Barbosa e Major Amarante.

Além disso, as equipes executaram os serviços de asfaltamento em ruas do bairro Lagoa. Com as fortes chuvas, a limpeza de canais também foi intensificada. Um exemplo desse serviço foi o realizado na rua Paraná, no bairro Nova Floresta.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO