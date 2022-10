INVERNO AMAZÔNICO – Defesa Civil divulga número de contato para pedidos de ajuda

Apoio é para famílias que ficarem desalojadas em caso de temporal

O inverno amazônico ainda não chegou oficialmente e, durante esta semana, Porto Velho já ficou em primeiro lugar entre as capitais com maior volume de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Com isso, já houve registro de famílias que ficaram desalojadas e precisaram do apoio da Defesa Civil Municipal.

“Tivemos dois registros de sinistro, a princípio, de uma casa que ficou destelhada por conta do temporal que atingiu Porto Velho: um na zona Leste e um na zona Norte. Mas, ao todo, foram cinco famílias atingidas e necessitaram do apoio da Defesa Civil”, Anderson Luiz, gerente de Operações da Defesa Civil de Porto Velho.

Com isso, a Defesa Civil ainda reforça o número de contato para pedidos de ajuda em caso de sinistros, que é através do telefone celular (69) 98473-2112. No momento, o número 199 está inativo.

“Estamos quase no período de inverno e com isso aumentam os casos de famílias desalojadas e desabrigadas por conta dos acidentes causados pelas chuvas e ventanias. Então, nesses casos, quem estiver precisando de ajuda ou souber de quem precisa, é só entrar em contato pelo nosso telefone que nossas equipes estarão prontas para ajudar”, finaliza o gerente.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Carlos Sabino

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO