INVERNO AMAZÔNICO – Defesa Civil faz recomendações para o período chuvoso

Atendimento é disponibilizado gratuitamente na rede municipal de saúde

Cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física, como fazer o exame de mama ou o preventivo do câncer de colo do útero. Em alusão ao Outubro Rosa, que enfatiza os cuidados com a saúde da mulher, a Prefeitura de Porto Velho orienta o público feminino a também priorizar os cuidados com o emocional.

Esse tipo de atendimento é disponibilizado gratuitamente na rede municipal de saúde, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), os quais estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“A psicologia tem mostrado a necessidade de nós cuidarmos do nosso estado emocional, porque estar bem emocionalmente é importante para contribuir com a nossa felicidade, com o sentido de realização pessoal, com a possibilidade de estar bem consigo mesmo, com a família, com as pessoas ao nosso redor, com o casamento, os filhos, no local de trabalho e até no trânsito”, afirmou a psicóloga Francléia de Nazaré, do Caps Três Marias.

O ideal, de acordo com a psicóloga, “é que cada pessoa esteja bem consigo mesma para que possa estar bem com o outro, e para isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional”, enfatizou.

SENTIMENTOS E EMOÇÕES

Sobre o equilíbrio entre os sentimentos e emoções, Francléia afirma ser muito importante cada pessoa se conhecer melhor, e que a melhor forma para atender a esse objetivo é o acesso ao atendimento psicológico, ter um acompanhamento profissional e prestar muita atenção nas próprias reações, sobre o que gosta e o que não gosta.

“Às vezes tem coisas que você não gosta e está tudo bem não gostar. Além disso, não se cobrar tanto, se respeitar e entender que cada pessoa é de um jeito diferente. O que seria do amarelo se todos gostassem de vermelho? Nós temos ideias diferentes e posicionamentos diferentes, nem os filhos são iguais”, comentou.

SAÚDE FÍSICA

Outro motivo para cuidar da mente, conforme a psicóloga, é que as emoções estão extremamente ligadas à saúde física. “Existem doenças que têm um fundo emocional que as influenciam. Existem doenças levadas ou agravadas pelo estado emocional do paciente. O nosso estado emocional vai influenciar também no controle de doenças”, observou.

A profissional recomenda, ainda, a prática de atividades físicas e o cuidar de si mesmo para melhorar o lado emocional. “Fazer coisas para você, cuidar da pele e do cabelo sem precisar de muito dinheiro, a gente pode fazer coisas muito simples em casa. Mesmo em casa, devemos cuidar da nossa aparência e realmente se gostar”.

Outro ponto importante é que as pessoas não precisam aderir aos padrões impostos pela sociedade, pois isso pode causar muitos sofrimentos, pelo fato de nem sempre atingir essa meta. “Se aceite como você é, mas se tem algo em você que te desagrada, que você não gosta, mude, nós podemos mudar. Não existe esse negócio de dizer que sou assim mesmo. Eu posso mudar, desde que eu queira mudar”, finalizou.

