JACI-PARANÁ – Medidas de segurança são adotadas para o Festival de Praia Circuito Beach

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão presentes no evento

Para garantir segurança e conforto de quem está participando da segunda etapa do Festival de Praia Circuito Beach, que iniciou na tarde da sexta-feira (23) e termina domingo (25), a Prefeitura de Porto Velho adotou as medidas de segurança contra incêndio e pânico, recomendadas pelo Corpo de Bombeiro Militar. O festival está sendo realizado no distrito de Jaci-Paraná.

As atividades do circuito envolvem as Secretarias de Esporte e Lazer (Semes), Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), de Serviços Básicos (Semusb), a Funcultural, Defesa Civil, Trânsito (Semtran) e conta com as parcerias da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e o Corpo de Bombeiros Militar.

A Policia Militar está presente no evento para garantir segurança à população do distrito e os visitantes. Fazendo o patrulhamento são cerca de dez policiais atuando em pontos estratégicos, como na segurança do palco e circulando pela praia.

O Corpo de Bombeiro Militar também está presente com 11 bombeiros, com quatro viaturas, sendo duas caminhonetes, uma ambulância e uma lança para o patrulhamento aquático, para garantir segurança dos banhistas.

Outra medida adotada pela Prefeitura para a realização do festival de praia, por recomendação do Corpo de Bombeiros, foi instalar nos quiosques localizadas na beira da praia os extintores e lâmpadas de emergências.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, agradece o apoio e a parceria das instituições municipais e das forças de segurança e deseja a todos os visitantes um excelente festival, com muita diversão, jogos esportivos e dança.

PROGRAMAÇÃO

As atividades do Festival de Praia Circuito Beach seguem neste sábado (24), sendo que das 8h às 18h – Vôlei de praia com duplas masculinas; das 8h às 17h – Projeto Rua de Lazer e Projeto Viva Bem; das 8h às 22h – Giro Empreendedor. À noite, das 18h às 19h – Projeto Arte no Entardecer; seguido da abertura oficial às 19h; e das atrações musicais, com o DJ Alan Pop e Maurycio Nogueira e Banda.

No domingo (25), as atividades iniciam com os jogos de futevôlei, das 8h às 16h, com duplas masculinas e mistas; das 8h às 12h – Projeto Rua de Lazer e Cidadania e Projeto Viva Bem; 13h às 17h – Giro Empreendedor; atração musical – DJ Elenquelma; e às 17h, o encerramento.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO