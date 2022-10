JUVENTUDE – Curso de Informática Básica prepara jovens para o mercado de trabalho em Porto Velho

Mutirão é para oportunizar trabalhos para o fim do ano em centros comerciais de Porto Velho

Na segunda-feira (10), o Sistema Nacional de Emprego de Porto Velho (Sine) deu início ao mutirão de captação de vagas temporárias em empresas dos centros comerciais da cidade.

A ação quer oportunizar trabalhos para o período do fim do ano em lojas da avenida Jatuarana – na zona Sul, da região central de Porto Velho, do shopping, e também da avenida José Amador dos Reis – na zona Leste da capital.

As equipes de captação são organizadas pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Elas devem percorrer os centros comerciais em busca de vagas temporárias até o dia 20 de outubro.

“O banco de dados do Sine possui os mais diversos perfis, para as mais diversas áreas, além de candidatos com experiência e primeiro emprego. Todos fizeram entrevistas com a nossa equipe multidisciplinar e estão preparadíssimos para darem o melhor de si. Vale ressaltar que ano passado foram captadas mais de 200 vagas temporárias. Para este ano, a expectativa é que haja um aumento significativo”, pontuou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

Conforme o cronograma da secretaria, as equipes de capacitação visitam lojas da avenida Jatuarana nos dias 10 e 11 de outubro. Nos dias 17 e 18, elas visitam lojas da avenida 7 de Setembro, e nos dias 19 e 20, elas buscam vagas em empresas da avenida José Amador dos Reis. Além disso, o Sine Municipal disponibiliza um telefone de contato para empresários que queiram ofertar vagas temporárias: (69) 98473-8546.

O Sine Municipal funciona das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, em dois endereços: rua General Osório, 81, Centro, ou na rua Antônio Fraga Moreira, 8250, JK I, zona Leste. Para aqueles que desejam se informar sobre as oportunidades ou se cadastrar junto ao Sine, o número para contato é o (69) 98473-3411.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO