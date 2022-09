LAZER E CIDADANIA – Festival de Pipa para crianças e adolescentes fez a diferença em Jaci-Paraná

Atividade foi promovida pela Prefeitura no último domingo (25)

As atividades do projeto Rua de Lazer e Cidadania foram encerradas no último domingo (25), em Jaci-Paraná, com um Festival de Pipa que contou com a participação de crianças e adolescentes, durante a realização da segunda etapa do Festival de Praia Circuito Beach 2022, realizada no período de 23 a 25 deste mês.

O Rua de Lazer e Cidadania é coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). Antes de ser iniciado o Festival de Pipa, os servidores da Semes, ensinaram os participantes a confeccionarem suas próprias pipas, com diálogos de alerta a respeito dos perigos que envolvem essa brincadeira, abordando a segurança nos fios de energia e a importância da diversão sem o cerol.

Durante o Festival de Praia, a Semes preparou através do Projeto Rua de Lazer e Cidadania, brincadeiras com peteca, voleibol, frescobol, espirobol, queimada, corridas de saco, cabo de guerra, além de desenhos e esculturas na areia. Essas atividades contaram com a parceria da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), com a participação dos palhaços Bozó e Lelé, que fizeram a alegria da criançada com as brincadeiras na praia.

O professor Antônio André, era um dos pais que estava acompanhando junto com seus filhos as brincadeiras do Rua de Lazer e Cidadania. Ele parabenizou a Prefeitura de Porto Velho pela iniciativa do projeto. “Seria muito bom que o projeto fosse realizado mais vezes no distrito de Jaci-Paraná, para beneficiar e incentivar a prática de esporte principalmente para as crianças”, destacou.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o projeto Rua de Lazer e Cidadania preparou uma programação especial e foi um sucesso durante os três dias do Festival de Praia. “A parte recreativa do projeto Rua de Lazer e Cidadania foi preparada com muito carinho, e a equipe de servidores da Semes estava sempre a postos para cuidar e ensinar as brincadeiras para as crianças enquanto os pais assistiam os jogos da competição ou se refrescavam na praia de Jaci-Paraná.” destacou.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO