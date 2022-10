LEITURA – Gincana Literária leva atrações e recreação a crianças da zona Leste de Porto Velho

Na lista estão cerca de 4 mil famílias cadastradas

Os beneficiários do Auxílio Brasil (PAB) que estão na lista de focalização do programa, etapa que verifica as incompatibilidades cadastrais das famílias, têm até a próxima sexta- feira (14) para atualizar informações.

Na lista estão cerca de 4 mil famílias que, segundo os dados de outros registros administrativos federais, apresentam renda acima da linha de emancipação (R$ 525) e abaixo de meio salário mínimo (R$ 606) por pessoa, atendendo usuários com o perfil permitido pela legislação.

O processo de focalização do Programa Auxílio Brasil consiste na verificação contínua e consistente das informações registradas no CadÚnico para os programas sociais do Governo Federal, aplicável às famílias elegíveis e beneficiárias do PAB.

Os nomes estão disponíveis na Central do CaÚnico localizada na rua Quintino Bocaiúva, 1424, bairro Olaria, e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), mas todas as famílias já foram notificadas através de aviso no extrato bancário do mês passado alertando sobre as irregularidades.

As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do CadÚnico.

Confira os endereços e telefones dos Cras em Porto Velho:

Cras Elizabeth Paranhos

Endereço: rua Marechal Deodoro, 1828, Centro

Telefone: (69) 984734881

Cras Paulo Freire

Endereço: avenida Amazonas, 3660, bairro Agenor de Carvalho

Telefone: (69) 984736076

Cras Dona Cotinha

Endereço: rua Samaumeira, 3238, bairro Eletronorte

Telefone: (69) 984736030

Cras Betinho

Endereço: rua Vila Mariana, 9618, bairro Mariana

Telefone: (69) 984736269

Cras Irmã Dorothy

Endereço: avenida Mamoré, 113, bairro Aponiã

Telefone: (69) 984734364

Cras Theodoro Cromo – Jaci-Paraná

Endereço: Reassentamento Parque dos Buritis, Via 10, Quadra 8

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO