LEITURA – Gincana Literária pretende reunir 400 crianças na Praça CEU em Porto Velho

Prêmio tem objetivo de valorizar boas práticas pedagógicas

O resultado da segunda etapa do concurso Prêmio Boas Práticas 4ª Edição, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios na última sexta-feira (30).

O concurso, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem como objetivo reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas dos professores da rede municipal de ensino. A lista completa de projetos aprovados na segunda fase do concurso pode ser acessada aqui.

“É uma forma de valorizar nossos professores e professoras, que viveram recentemente uma época difícil e de transformação, reinventando o processo do ensino e aprendizado durante a pandemia, mas voltaram para a sala de aula trazendo receitas inovadoras, deixando as práticas pedagógicas muito mais eficientes e os alunos muito mais preparados para seguir no ambiente escolar”, comentou Gláucia Negreiros, titular da pasta de educação.

A edição marcada pelo retorno das aulas presenciais, após cerca de 18 meses de distanciamento social e uso do ensino remoto, conta com premiação para as dez melhores iniciativas pedagógicas. A premiação é uma viagem de visita técnica para conhecer as boas práticas de sucesso de outro município do Brasil.

Serão premiados dez projetos que atendam aos critérios estabelecidos pelo edital e em consonância com o tema deste ano. O anúncio dos vencedores acontece no dia 20 de outubro.

A participação foi aberta a professores com atuação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Atendimento Educacional Especializado AEE (Salas de Recursos Multifuncionais) que estão lotados em unidades escolares do município.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO