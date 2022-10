LICITAÇÃO – Prefeitura publica 3º chamada para concessão do Complexo da EFMM

Cerca de 120 alunos municipais visitaram a Biblioteca Francisco Meirelles nesta terça (25)

A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles realiza a primeira edição do “Projeto Curumins”, com o objetivo de incentivar o hábito de leitura para crianças de 4 a 12 anos, em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

Cerca de 120 alunos da Escola Municipal São Pedro participaram do evento nesta terça-feira (25). A visita à biblioteca iniciou com um percurso em todos os setores do local, para que os alunos tivessem suas primeiras experiências dentro de uma biblioteca municipal.

Após o passeio, as crianças participaram de uma oficina de contação de histórias de forma lúdica, através de interpretações textuais e atividades sensoriais. Ao final da visita, os alunos receberam sacolinhas com guloseimas e livros.

“O projeto nasceu com o objetivo de incentivar o ato da leitura para crianças, para que elas possam compartilhar a experiência com outros alunos e ainda se tornarem futuros leitores. É uma forma deles conhecerem a biblioteca e mostrar à comunidade que este espaço existe, já que muitos não conhecem”, explicou Carlos Augusto, diretor da Biblioteca.

As crianças também participaram de concursos de melhores redações e desenhos. A premiação para o vencedor do desafio do melhor desenho recebeu um vale-parque, que contempla os ingressos da criança e de um acompanhante e mais R$ 50 para consumo no parque.

Já o vencedor da melhor redação foi premiado com um vale-cinema que dá direito a dois ingressos para uma sessão de cinema, pipoca e refrigerante.

“A criança que lê, também aprende a escrever da forma correta. O adulto que lia quando era criança e recebia incentivo da escola e família a manter este hábito, torna-se um adulto que escreve bem e sabe interpretar textos com mais facilidade. Assim que recebemos o convite para visitar a biblioteca municipal e falamos para as crianças, elas ficaram muito felizes, aguardando com muito entusiasmo esse momento”, declarou a orientadora da Escola Municipal São Pedro, Heloíse Coelho.

CONTO PARA A TERCEIRA IDADE

Além da Escola Municipal São Pedro, o projeto também será feito com idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula, nesta quarta-feira (26). Os idosos participarão de oficinas de contação de histórias e desenhos.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO