MEETUP – Evento discute os caminhos para tornar Porto Velho uma cidade mais inteligente e inovadora

Encontro aconteceu na sede do Sebrae

A Prefeitura de Porto Velho e o Sebrae realizaram na tarde de quinta-feira (6), o “Meetup Ecossistema de Inovação – Os caminhos que levam as cidades a serem mais inteligentes e inovadoras”. O bate papo aconteceu na sede do Sebrae.

Personagens do setor público e privado discutiram temas acerca do ambiente de inovação no contexto do município. O evento, organizado pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, é uma prévia do III Fórum de Inovação que vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro. A ideia é implementar inovações na gestão municipal, para que serviços públicos de qualidade possam chegar ao cidadão, além de políticas públicas de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, focando no surgimento de cidades cada vez mais inteligentes e promovendo a melhoria na vida das pessoas.

O debate contou com a participação de palestrantes com experiência na temática, como o consultor social do Sebrae em Santa Catarina, Marcus Rocha, especialista na parte de políticas públicas de inovação, com experiência na elaboração da Lei de Inovação Municipal de Florianópolis e da arquiteta do Ágatha Depiné, do Instituto Via Estação Conhecimento, que é um instituto ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, qual a especialidade é smart cities, cidade inteligente.

Ambos têm colaborado na incorporação dos conceitos de cidade inteligente dentro do ambiente Porto Velho. “O Sebrae tem um projeto chamado Mapeamento do Ecossistema de Inovação e ele chama todos os atores locais e um desses atores é a Prefeitura, que aqui representada pela Agência na condução dos trabalhos de mapeamento. Então, como é uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, na conclusão desse trabalho do mapeamento do sistema do Sebrae, nós vamos fazer o lançamento disso no Fórum de Inovação da Prefeitura em novembro”, adiantou Leandro Soares, diretor técnico da Agência.

Para o diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida, a parceria com a Prefeitura é de fundamental importância para o município. “A Agência é essa conexão que faz com as instituições como a nossa essa parceria com as demais secretarias para potencializar resultados que a Prefeitura tem como missão, ela conecta as pastas. Esse plano vai projetar as ações estratégicas de implementação do governo de inovação a partir das experiências de ecossistemas no Brasil e fora dele. A gente quer trazer essas práticas de gestão para cá a partir desse plano que vai ser desenvolvido nos próximos meses”, finalizou.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Gleidson Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO