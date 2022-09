MEIO AMBIENTE – Alunos fazem plantio simbólico no Parque Jardim das Mangueiras

Atividade encerra programação municipal do Dia da Árvore

Para comemorar o Dia da Árvore, celebrado nesta quarta-feira (21), os alunos da Escola Municipal Jesus de Nazaré, em Porto Velho, realizaram o plantio simbólico de novas mudas de plantas no Parque Jardim das Mangueiras, também conhecido como Skate Parque. A atividade encerra a programação municipal de atividades em alusão à semana da árvore.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) foi responsável pela organização das atividades. Biólogos da secretaria cuidaram da educação ambiental dos alunos, promovendo jogos didáticos, pinturas e brincadeiras com foco na preservação da natureza.

“Fechando a programação, fizemos o plantio de dez mudas de Oiti e Cojoba, que são plantas mais resistentes ao tempo seco. Desde o dia 17 estamos fazendo atividades em alusão ao dia da árvore, como workshop e palestras. Além disso, todas as quartas, a Sema tem no seu calendário ambiental um cronograma de escolas que são levadas aos parques da cidade, para palestras, trilhas e educação ambiental”, explicou o secretário adjunto da Sema, Tiago Machado.

Cerca de 25 alunos participaram da ação, que aconteceu às 8h no Parque Jardim das Mangueiras. A professora Aureliana Arcangela, que acompanhou os estudantes na atividade, contou que a empolgação em plantar as árvores pelas crianças era grande, já que algumas nunca tinham tido essa experiência.

“Alguns dos alunos nunca tinham plantado uma árvore e falamos para eles que esse momento fará parte da história deles. As crianças serão responsáveis por cuidar da natureza. No futuro, eles vão poder trazer os filhos aqui e dizer que foram eles que plantaram aquela árvore. Nem todos os alunos da escola puderam participar da atividade, mas os alunos que vieram podem fazer a diferença na escola”, falou a professora.

Além do plantio simbólico, a Sema também realizou um workshop de terrário no Parque Natural Raimundo Paraguassu, no último sábado (17). A ação reuniu cerca de 30 participantes para aprenderem de forma simples e interativa o funcionamento do ecossistema terrestre. Na última segunda (20), alunos da Escola Jesus de Nazaré também participaram de palestras de educação ambiental no Parque Natural.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO