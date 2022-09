MEIO AMBIENTE – Trilha da Caverna é reativada no Parque Natural

Após dois anos suspensas, atividades são retomadas na trilha

A “Trilha da Caverna”, atividade realizada no Parque Natural Raimundo Paraguassu, em Porto Velho, retorna no próximo sábado (24), às 8h30. São 15 vagas disponíveis.

A atração é gratuita e deverá acontecer mensalmente. A trilha será coordenada por dois guias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). Os interessados deverão se inscrever previamente através do formulário.

A Trilha da Caverna esteve fechada por mais de dois anos, devido à pandemia. Para o retorno foi feita a inspeção e manutenção da estrutura.

“Fazer trilhas é uma forma de lembrar de onde vem a vida, ouvir os barulhos dos bichos, identificar os cheiros das plantas, sentir a consistência da terra, entender na prática os impactos da nossa presença no mundo e ela ainda nos ensina a respeitar a natureza. Sem contar que estar em contato com a natureza é uma forma de desestressar, renovar energias”, lembrou Amália Eloi, diretora do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental.

Regras foram estabelecidas para a participação na trilha, entre elas, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, não é permitido levar pets, fica proibida a realização da trilha

por pessoas que possuam algum déficit cognitivo ou físico, que sejam cardiopatas ou hipertensas e por mulheres gestantes, não é permitido qualquer tipo de descarte de lixo na

trilha, proibido o uso de cigarros, charutos e afins e fica proibido uso de arma nas dependências do Parque Natural.

A Sema recomenda aos participantes que levem repelente, água e alimentação. O Parque Natural Raimundo Paraguassu está localizado na Av. Rio Madeira, km. 13.

Texto: Renata Beccária

Foto: Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO