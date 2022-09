MODERNIDADE – Campo de Futebol do bairro Floresta ganha iluminação de LED

Refletores proporcionam melhor luminosidade e economia

O campo de futebol Florestão, localizado na avenida Jatuarana, região Sul de Porto Velho, ganhou nova iluminação e está pronto para as atividades esportivas no período noturno. O objetivo da gestão do prefeito Hildon Chaves é proporcionar as melhores condições possíveis à prática do esporte, lazer e atividades físicas, com foco na qualidade de vida dos moradores.

Na noite de terça-feira (20), uma equipe da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), responsável pelos trabalhos, concluiu a instalação de iluminação de LED no local. “Ao todo foram instalados 32 projetores de LED e 300 metros de rede elétrica nova. Esse é um trabalho de modernização e padronização”, afirmou Gustavo Beltrame, presidente da Emdur.

Além do trabalho que a Prefeitura realizou no campo Florestão, a nova e moderna iluminação beneficia os campos da Três e Meio, no mesmo setor da cidade, Campo do 13, no bairro Embratel, zona Norte, e da Associação Futebolística do Areal (AFA), localizada na área central de Porto Velho.

Beltrame informou ainda que os refletores modernos não apenas proporcionam melhor luminosidade, mas também a redução de até 80% do consumo de energia em relação à iluminação tradicional. “Isso gera grande economia para os cofres do município”, enfatizou, acrescentando que ações idênticas beneficiarão outros espaços públicos na capital e nos distritos.

Eduardo Guedes, morador há 40 anos do bairro Nova Floresta, diz que a iluminação chegou em boa hora. “Esse já era um anseio da nossa comunidade. Essas lâmpadas LED são um benefício tanto para os atletas que utilizam o espaço para o esporte, quanto para a população que faz caminhada e outras atividades de lazer no local. Nós só temos a agradecer”.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO