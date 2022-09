MÚSICA – Escola Jorge Andrade oferece curso de capacitação para professores

Iniciativa é inédita na rede municipal de ensino

Com o objetivo de introduzir a música como terapia aos professores da rede municipal, o Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade está ofertando vagas para o curso de capacitação e treinamento exclusivo para docentes e profissionais da educação.

De acordo com os diretores da instituição, professora Rosi Barbosa e Marielson Lopes, essa iniciativa é inédita na rede municipal e visa aproximar os docentes do mundo musical. “É um projeto inovador que implantamos para desenvolver o lado artístico dos professores e especialistas em educação, pois a música além de ser arte, é uma terapia que faz bem a qualquer pessoa. Os interessados frequentarão o curso uma vez por semana, e serão 50 alunos por turma”, enfatizou o vice-diretor Marielson Lopes.

“O curso é introdutório, tem uma grade de 12 horas/aula no período noturno, e será ministrado pelo professor e músico terapeuta Ronildo Vieira, nome importante no cenário musical de Rondônia”, acrescentou a diretora Rosi Barbosa.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) vem investindo no setor e recentemente entregou dezenas de novos instrumentos para o CMACE Laio, na zona Sul. Os instrumentos foram adquiridos com verba própria do município.

“Nós já revitalizamos os Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar e estamos colocando novos instrumentos para atender alunos e professores/instrutores. Até o mês de novembro, vamos receber mais uma remessa de grande volume para atender as outras unidades”, comentou Gláucia Negreiros, titular da pasta de educação.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o curso, que vai atender 100 servidores da Educação municipal, iniciaram nesta quarta-feira (21) e se estendem até o próximo dia 25. Quem tiver interesse em participar pode acessar o link e preencher o formulário.

Texto: Géri Anderson

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO