NOTA MÁXIMA – Porto Velho é a cidade mobilizadora do Selo Unicef em RO

Capital recebeu nota máxima na última avaliação

Segundo a Coordenação do Selo Unicef em Porto Velho, o município recebeu nota máxima em suas avaliações. A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) é a instituição parceira implementadora do Selo, assumindo o papel de grande mobilizadora no estado de Rondônia.

O objetivo da Unicef como parceira dos municípios da Amazônia Legal neste programa é trabalhar em políticas públicas voltadas aos direitos de crianças e adolescentes.

De acordo com a coordenadora do Selo em Porto Velho, Márcia Trajano, agora o município pode levar, em parceria com a Unicef, ainda mais educação aos adolescentes que já são assistidos pela Semasf.

“O Unicef trabalha com crianças e adolescentes que estão em estado de vulnerabilidade social ou pobreza extrema. O município faz uma adesão, e cada município recebe uma linha de base que mostra como está o percentual dele nas áreas de saúde, assistência social e educação, isso levando em consideração a realidade de cada um, indicando onde pode ser melhorado. Porto Velho tem nota máxima e também tem a oferecer a esses adolescentes 100 bolsas de estudos dadas pela Unicef. Uma forma de incentivar a educação e a capacitação profissional desde cedo”, explica a coordenadora.

São 50 bolsas de estudo voltadas para tecnologia e desenvolvimento e 50 bolsas para empreendedorismo feminino. É a quarta edição em que Porto Velho está presente nas iniciativas do Selo.

A cada semestre há uma nova etapa e, a cada etapa, o município vai avançando de acordo com as atividades que ele vai realizando. “Há vários encontros e todos os municípios do estado recebem um cronograma de atividades e prazos por etapa, e nós estamos na segunda etapa. Nosso trabalho como equipe é deixar nossa capital no topo para receber a certificação, o Selo Unicef propriamente dito, em 2024”, resumiu Márcia.

UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância trabalha para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o Unicef trabalha para que cada criança consiga construir um mundo melhor para todos.

