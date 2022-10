OBRAS – Mais de 25 ruas do bairro Aponiã serão recuperadas pela Prefeitura de Porto Velho

Recapeamento começou a ser executado nesta semana

A Prefeitura de Porto Velho deu início aos trabalhos de recapeamento no bairro Aponiã, na zona Leste da capital, nesta semana. Ao todo, mais de 25 ruas devem ser recuperadas durante os próximos dias, com execução da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

“Ao todo estão previstos para serem recuperados mais de 19 quilômetros de asfalto naquele bairro, que fica em uma região que durante muito tempo não era assistida e agora passou a ter atenção da Secretaria de Obras. Outro exemplo é o bairro Igarapé, que também recebe uma grande obra de drenagem e pavimentação nas ruas, já preparadas para receber o asfalto”, explica o secretário Diego Lage, titular da Semob.

Os serviços de recapeamento também são realizados nos bairros Floresta, zona Sul, e Liberdade, zona Norte. No bairro Floresta serão recapeadas as ruas das Flores e da Paz; já no bairro Liberdade a avenida Tiradentes será recapeada entre as avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira. Nestes dois trechos o recapeamento pode chegar a quatro quilômetros.

INFRAESTRUTURA

Além do trabalho de recapeamento, as equipes da Secretaria de Obras estão em diversos outros pontos. Nos bairros Rosalina de Carvalho, Floresta e Cohab são feitos serviços de drenagem; no bairro Areal está a equipe de limpeza e patrolamento; encascalhamento e limpeza nos bairros Ayrton Senna e Aeroclube, além dos serviços de manutenção através do tapa-buracos.

Texto: Larissa Vieira

Fotos: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO