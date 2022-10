OBRAS – Prefeitura de Porto Velho realiza recapeamento na rua Três e Meio, zona Sul

Foram mais de dois quilômetros de recapeamento na via

Em três dias, a Prefeitura de Porto Velho realizou o trabalho de recapeamento da rua Três e Meio, na zona sul de Porto Velho. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o recapeamento, entre a avenida Jatuarana e Rua da Beira, foi uma determinação do prefeito Hildon Chaves, atendendo às necessidades dos moradores e comerciantes da região.

“A Três e Meio é uma das vias de acesso mais importantes da região, que ajuda a desafogar, por exemplo, o trânsito da avenida Jatuarana, centro comercial da zona Sul. Por isso este serviço é de extrema importância para os moradores e para quem trabalha na região”, explica o prefeito Hildon Chaves.

Ao todo foram 2,1 quilômetros de recapeamento, obra executada por equipes da Semob.

FRENTES DE SERVIÇO

Diversas frentes de trabalho estão distribuídas pela capital nesta segunda-feira (10). Na rua Benedito Inocêncio, entre a Mamoré e a Daniela, as equipes trabalham no serviço de recapeamento. No bairro Floresta, rua Paraná, segue o serviço de drenagem com nivelamento de terreno e meio fio, Já no bairro Rosalina de Carvalho há equipes em preparação de base na rua Águas Marinhas e de pavimentação nas ruas Palheiras e Alto do Bronze.

Os serviços de manutenção em tapa buracos estão na estrada 13 de Setembro e em diversas ruas do bairro Costa e Silva.

CANTEIRO DE OBRAS

Porto Velho tem se tornado um verdadeiro canteiro de obras, por todos os cantos da cidade é possível ver homens e máquinas atuando para a transformação da infraestrutura da capital de Rondônia que, só este ano, já ganhou mais de 80 quilômetros de asfalto em diversas ruas.

“Nossa meta, este ano, é chegar a 150 quilômetros de ruas asfaltadas. Uma verdadeira transformação da nossa cidade. Enquanto outras gestões faziam em média 40 a 50 quilômetros de asfalto durante o mandato, com uma gestão eficiente e focada conseguimos fazer 250 quilômetros na nossa primeira gestão. Ano passado foram 120 quilômetros”, destacou Hildon Chaves”.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO