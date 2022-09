OBRAS – Recapeamento na rua Pau Ferro entra em fase final

Ao todo são cerca de dois quilômetros de recapeamento entre a rua da Beira e Bandonion

A rua Pau Ferro, um dos principais acessos à zona Sul de Porto Velho, segue recebendo recapeamento, trabalho da Prefeitura de Porto Velho, e executado por empresa terceirizada. A fiscalização é feita pela Secretaria Municipal de Obras (Semob). Ao todo são mais de dois quilômetros de recapeamento e sinalização na rua Pau Ferro, entre as ruas da Beira e Bandonion.

Dono de uma pastelaria há mais de cinco anos, Melki Ribeiro mora no local. Ele conta como a chegada da nova camada de asfalto melhorou a vida e os negócios. “O asfalto antigo já estava na brita, e nessa época do ano a gente já sentia a poeira. Para quem trabalha com alimento isso é ruim, mas com o recapeamento melhora tanto para quem mora aqui, quanto para quem empreende”.

João Batista também comemorou a novidade. Bem próximo à pastelaria, fica a frutaria onde o morador trabalha. Agora o estabelecimento está com “cara” nova, já que a poeira já não é mais uma realidade por lá. “Fica tudo mais limpo, né? E ainda dá mais gosto de fazer as coisas na frente, de cuidar, melhorar”, diz o empreendedor.

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO

São mais de 30 frentes de trabalho na capital, entre elas os serviços de pavimentação no bairro Aponiã e recapeamento também no bairro Lagoa, ambos na zona Leste. Já no bairro Planalto, seguem os serviços de drenagem, próximo ao residencial Cristal da Calama.

As equipes de tapa-buraco atuam nos bairros Igarapé, Cohab e Marcos Freire, além da abertura da galeria pluvial que segue em andamento na avenida Guaporé.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO