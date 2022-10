OPORTUNIDADE – Confira as vagas de empregos disponíveis no Sine Municipal nesta segunda-feira (17)

Candidato deve apresentar documentação e um currículo atualizado

O Sine Municipal de Porto Velho oferece, nesta segunda-feira (17), cerca de 70 oportunidades de emprego, sendo duas delas para pessoas com deficiência (PCD). Há vagas para auxiliar de serviços gerais, vendedor, chapeiro, babá, garçom, recepcionista de hotel, entre outras ocupações.

As vagas são destinadas para todos os níveis de escolaridade e experiência no mercado formal de trabalho, inclusive também para pessoas sem experiência. Duas das vagas são para quem busca o primeiro emprego, jovens de 18 a 26 anos.

Para preencher uma das oportunidades, o candidato deve apresentar a carteira de trabalho, RG, comprovante de endereço e um currículo atualizado em uma das unidades de atendimento presencial do Sine Municipal, ou por meio do canal de atendimento virtual disponível no portal do Sine Municipal, onde o candidato também encontra todos os detalhes sobre a oferta de empregos.

Os candidatos podem se cadastrar e consultar as vagas aqui.

ENDEREÇOS

Sine Centro: rua General Osório, nº 81, Centro

Sine Leste: rua Antônio Fraga Moreira, nº 8250, bairro Juscelino Kubitschek

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

Telefones: (69) 98473-3411 (whatsApp) e (69) 3901-3181 (whatsApp)

E-mail: [email protected]

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO