OUTUBRO ROSA – Prédio do Relógio ganha iluminação especial alusiva à campanha

As luzes foram acesas na noite de quarta (5)

O Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal, localizado no Centro de Porto Velho, ganhou novas cores com a iluminação alusiva à campanha Outubro Rosa, que atenta para cuidados com a saúde da mulher, especialmente em relação ao câncer de mama.

As luzes foram acesas na noite da última quarta-feira (5) chamando a atenção de quem passa à noite pelo Centro da cidade, para o movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, criado no início da década de 1990.

Para adaptar a iluminação do prédio, a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) instalou 20 refletores de LED, com fita específica de led no entorno e na fachada, dando destaque à torre principal. A transformação já é tradicional do calendário da Prefeitura, que realiza as mesmas mudanças na iluminação também na campanha “Novembro Azul”.

No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres (INCA, 2019a).

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO