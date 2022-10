OUTUBRO ROSA – Prefeitura de Porto Velho apoia ações de combate ao câncer

Vagas são destinadas a alunos matriculados na rede pública de ensino

A Prefeitura de Porto Velho disponibiliza vagas para o programa Talentos do Futuro, na modalidade esportiva de vôlei, em dois polos localizados na zona Leste: quadra poliesportiva Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade, e na quadra do Três Marias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), as aulas serão nas terças e quintas-feiras, das 16h às 18h, no Sérgio Siqueira de Carvalho. Já na quadra do Três Marias, as aulas serão nas segundas e quartas-feiras, das 16h às 18h.

As vagas são destinadas a alunos matriculados na rede pública de ensino, com idade de 6 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas na sede da Semes, na avenida Carlos Gomes, nº 2776, bairro São Cristóvão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

“A expansão da modalidade de vôlei é um compromisso que temos de incluir mais crianças e adolescentes nas atividades esportivas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura”, enfatizou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

INSCRIÇÕES

Os pais e responsáveis devem comparecer à Semes munidos dos documentos pessoais do estudante: foto 3×4, declaração escolar, cópias do boletim escolar, certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, número do cartão do SUS, e cópias do documento do responsável com foto e comprovante de residência. Também deve ser apresentado um atestado físico de capacidade do aluno, emitido por um clínico geral.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone: (69) 98471-9511 (whatsapp).

Texto: Marilza Rocha

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO