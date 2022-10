OUTUBRO ROSA – Prefeitura realiza ação social para mulheres em situação de rua

“No Banzeiro do Madeira” leva apresentações de músicas regionais até quinta-feira (27)

Instrutores e alunos dividindo o mesmo palco, esbanjando talento através da música e recebendo o reconhecimento do público com muitos aplausos. Assim começou a VIII Mostra Cultural “No Banzeiro do Madeira”, na tarde de terça-feira (25), na praça de alimentação do Porto Velho Shopping.

Até quinta-feira (27), professores e instrutores dos Centros de Arte e Cultura Jorge Andrade (responsável pela abertura), Som na Leste e Francisco Lázaro (Laio), ligados à Secretaria Municipal de Educação (Semed), vão demonstrar suas performances musicais no mesmo palco. O objetivo é tornar conhecido aquilo que os alunos aprenderam durante o ano.

“Acreditamos que o processo de aprendizagem vai muito além dos componentes curriculares obrigatórios de português, matemática e ciência. Nós apostamos que o desenvolvimento integral dos nossos alunos, esse desenvolvimento holístico, faz com que o processo de ensino e aprendizado seja muito mais proveitoso”, destacou a secretária Gláucia Negreiros.

Ela acrescentou que, há dois anos, as antigas Escolas de Música foram transformadas em Centros de Artes e Cultura Escolar para atender os componentes também obrigatórios da Base Nacional Comum Curricular, na linguagem da música, dança, teatro e outras artes. “São investimentos que a Semed prioriza para que a gente consiga desenvolver de forma holística os nossos estudantes”.

O tema “No Banzeiro do Madeira” é para proporcionar aos estudantes um contato maior com a especificidade regional, priorizando os artistas locais. A secretária agradeceu a parceria com o Porto Velho Shopping, as equipes dos Centros de Artes e os alunos.

OPORTUNIDADE

A gerente da Divisão de Artes e Cultura Escolar da Semed, Cacilda Pereira da Hora, destacou que o programa de governo do prefeito Hildon Chaves oferta para crianças e adolescentes no contraturno da educação básica, a oportunidade de estudarem as diversas linguagens da arte na própria estrutura da rede municipal.

“Queremos demonstrar para a nossa sociedade a riqueza que a Prefeitura Municipal tem nos três Centros Municipais de Artes vinculados à Semed, onde ofertam a dança, a música, teatro e artes plásticas, entre outras. Para os instrutores, isso significa ver nos estudantes a demonstração da qualidade do trabalho que eles desenvolvem. Esse evento é a culminância do ensino da linguagem da arte”, comentou.

Diretora do Centro Municipal de Artes e Cultura Jorge Andrade e responsável pelo primeiro dia de apresentações, Rosicleia Barbosa ressaltou que a Mostra Cultural serve não apenas para os alunos se desenvolverem como artistas e aprimorarem seus talentos, mas também para formarem plateias e se familiarizarem com os palcos e o público.

CONVIDADA

A cantora regional Silvia Helena, ex-aluna dos três Centros de Artes e Cultura, uma das vozes mais marcantes de Rondônia e convidada para fazer apresentação especial durante o evento, destacou a importância de divulgar os artistas locais e o prazer de reencontrar os amigos. “Está sendo maravilhoso para mim”, afirmou.

INSTRUTORES

“A gente sabe que a música é uma linguagem universal e a arte é acessível a todos. É um momento ímpar, onde podemos demonstrar um pouco daquilo que a gente passa para os alunos e eles apresentam o que aprendem”, falou o instrutor de artes Israel Geibes.

Para o professor Dirceu Lios, a Mostra Cultural dá mais visibilidade a tudo que é realizado nos Centros de Artes e Cultura da Prefeitura, para que mais pessoas desenvolvam seus talentos. “Aqui na capital, são três Escolas Municipais de Música, mas tem muita gente que não sabe disso. Aqui vão se apresentar grandes talentos que, inclusive, já fazem muitos shows pela cidade”, acrescentou.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (26): Apresentação do Centro Municipal de Arte e Cultura Escola Francisco Lázaro dos Santos – LAIO (música e dança), a partir das 17h30.

Quinta-feira (27): Apresentação do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste (música e dança), a partir das 17h.

