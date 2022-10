OUTUBRO ROSA – Servidoras da Semagric têm dia de orientações e palestras sobre o câncer de mama

Evento contou com uma mastologista para falar sobre prevenção e diagnóstico

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), deu início na quarta-feira (5), às ações da campanha anual Outubro Rosa, para alertar mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. Além de convidar as servidoras da secretaria a conhecerem seu próprio corpo, também as incentivou a agendarem sua mamografia, informando locais fixos e o itinerário da carreta do Hospital do Amor, que também está acessibilizando o exame às moradoras de Porto Velho.

A abertura das atividades contou com a participação da mastologista Thaís Agnese Lannes, que palestrou sobre o que é câncer de mama, os tipos, como diagnosticar previamente e como prevenir. Além disso, o evento contou com o relato de servidoras que já passaram pelo processo do diagnóstico, mastectomia e tratamento. As integrantes da Cipa, Cristina Michele Denny, Tamiris Gomes de Lima e Thawynã Medeiros de Britto, organizaram todo o evento, com o apoio do Departamento Administrativo da Semagric.

“Essa é uma ação de grande relevância, uma vez que uma em cada oito mulheres são diagnosticadas com algum tipo de câncer de mama ou colo do útero, portanto falar abertamente e quebrar o tabu sobre conhecer seu corpo e não ter medo de um diagnóstico antecipado, pode salvar vidas”, destacou a mastologista. No final, o evento contou com um café da manhã e sorteio de mimos para as mulheres presentes.

Texto: Raquel Costa

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO