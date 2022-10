OUTUBRO ROSA – Unidade de saúde da zona Sul realiza atendimentos de saúde à mulher

Ação busca conscientizar sobre o câncer de mama e colo uterino, além do diagnóstico precoce de sífilis

O Espaço Alternativo, em Porto Velho, sediou, na última sexta-feira (21), a 1ª Corrida pela Vida, em alusão à campanha “Outubro Verde e Rosa”. A ação foi promovida pelo Departamento de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e contou com o apoio de parceiros.

A corrida teve três categorias: com percurso de dois quilômetros, caminhada com percurso de um quilômetro, e kids com percurso também de um quilômetro. Participaram homens e mulheres que se inscreveram no próprio local, doando um quilo de alimento não perecível e um pacote de absorvente feminino.

“A galera que esteve presente não se intimidou com a chuva. A participação foi ótima. Acredito que conseguimos passar a mensagem da importância de cuidar da saúde da mulher e se atentar à prevenção”, disse Ana Emanuela de Carvalho Chagas, do Núcleo de Saúde da Mulher.

Os alimentos arrecadados serão repassados à Associação Beradeiro. Já os absorventes serão entregues ao Consultório de Rua, ação do município que promove o acolhimento e cuidado básico da população em situação de rua da capital.

OUTUBRO VERDE E ROSA

O “Outubro Rosa” é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e câncer de colo de útero, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.

Já o Outubro Verde alerta para o cuidado e o diagnóstico precoce da sífilis congênita, transmitida para a criança durante a gravidez ou o parto, o que pode ocasionar riscos na hora do nascimento, seja em relação a audição, visão ou outras alterações graves no sistema nervoso. Ainda há a sífilis adquirida, que é contraída pelo contato sexual com uma pessoa infectada.

Texto: Adaides Batista e Renata Beccária

Foto: Gleidson Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO