POLIOMIELITE – Prazo da Campanha Nacional contra a Poliomielite e Multivacinação é prorrogado na capital

Para aumentar a cobertura vacinal de crianças contra a poliomielite, a Prefeitura de Porto Velho prorrogou a Campanha Nacional Contra a Poliomielite e Multivacinação na capital até o dia 8 de outubro. O prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde encerra nesta sexta-feira (30), em todo o país.

De acordo com a gerente de imunização, Elizeth Gomes, do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a prorrogação do prazo pelo município gira em torno do compromisso assumido com as escolas públicas e particulares que ainda não receberam as equipes de imunização, conforme a agenda firmada entre as instituições.

“Essa é uma estratégia do município de Porto Velho para atender as escolas que aderiram a campanha e ficaram fora do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é até hoje, sexta-feira”, explicou Elizeth Gomes.

Além das escolas públicas e particulares, a Prefeitura de Porto Velho também vai ofertar as vacinas da campanha em todas as Unidades Básicas de Saúde da área urbana e rural.

Neste sábado (1), o ponto de vacinação do Porto Velho Shopping passará por manutenção e, portanto, não haverá atendimento. O atendimento será restabelecido a partir de segunda-feira (3), das 14 às 19h.

Texto: Carlos Sabino

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO