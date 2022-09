POLIOMIELITE – Reunião com escolas e creches particulares define estratégias de imunização contra o vírus da pólio

Cerca de 30 instituições de ensino participaram do debate que aconteceu no auditório da Biblioteca Francisco Meirelles

Representantes de escolas e creches particulares participaram da reunião realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), nesta sexta-feira (23), no auditório da Biblioteca Francisco Meirelles, na região central de Porto Velho. O encontro teve como propósito alinhar estratégias de vacinação contra o vírus da poliomielite entre as instituições privadas do município. A ação faz parte da Campanha Nacional Contra a Poliomielite e Multivacinação, que vai até a próxima sexta-feira (30) em todo o país.

Erradicada após inúmeros esforços de imunização nas últimas décadas, a poliomielite voltou a ser pauta principal entre as doenças fatais que podem retornar e causar danos irreversíveis à população, em especial crianças de um a menores de cinco anos.

Para a vice-presidente do Sindicato das Escolas Privadas de Rondônia (Sinepe-RO), Camila Fernanda Carvalho Caetano, a reunião foi uma oportunidade de apoiar as instituições privadas e contribuir com a organização das ações de saúde entre os órgãos.

“Nosso papel é apoiar as instituições privadas, contribuindo com a organização e comunicação entre os órgãos responsáveis, no caso hoje a saúde, mais especificamente focado na vacinação, para que a gente possa ter uma comunicação mais eficaz e contribuir nesse processo de abrir as portas para ter um número maior de crianças vacinadas”, disse Camila Fernanda.

Adanan Willian, diretor do Colégio Adventista, fala sobre a importância das ações de imunização nas escolas. “Essas ações são importantes para que a sociedade em geral tome consciência da importância da vacinação, da importância do cuidado com as crianças, isso, com certeza, traz um efeito muito grande pra sociedade e nós enquanto escola, seja pública ou privada, precisamos motivar essas ações para que a própria sociedade entenda a importância desse cuidado”, afirma.

De acordo com a Divisão de Imunização, do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Semusa, cerca de 30 instituições de ensino participaram da reunião e cada instituição ficou encarregada de passar a mensagem aos pais dos alunos. O início da ação de vacinação nas escolas está previsto para começar na próxima segunda-feira (26).

“A partir de hoje eles já vão fazer uma reunião com objetivo de levar informações para os pais dos alunos e para os professores, que também são multiplicadores de opinião, então a partir de segunda-feira já queremos iniciar a vacinação”, destacou Elizeth Gomes, gerente da Divisão de Imunização da Semusa.

O processo de imunização das crianças nas escolas é feito através das famosas gotinhas contra a poliomielite.

O Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), assim como o Sinepe-RO, também são parceiros desta ação. O papel do conselho é garantir que outras instituições de ensino privado participem da campanha.

“Então, o Conselho Municipal de Educação em conjunto com a Semed e a Semusa estão articulando junto às escolas que ainda não estão regularizadas e não fazem parte do Sinepe, para que elas possam entrar também nesta ação de vacinação”, destacou Lilian Araújo, diretora do Departamento Técnico do Conselho Municipal de Educação.

