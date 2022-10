Porto Velho tem 20 empresas com Pix saque e troco

Até agora, 20 empresas trabalham com Pix Saque e Pix Troco em Porto Velho ( Veja a relação abixo). De acordo com a plataforma Mapa Pix (https://mapapix.com.br/) os estabelecimentos quer aderiram a essas operações são em sua maioria casas lotéricas.

Esses serviços foram lançados no fim do ano passado pelo Banco Central. No dia 29 de novembro de 2021 a infraestrutura tecnológica necessária para o Pix Saque e o Pix Troco foi disponibilizada pelo BC.

Para viabilizar os serviços, o BC atualizou a regulamentação do Pix, incorporando as regras que regem o serviço de retirada de dinheiro em espécie. Por parte das instituições financeiras e de pagamentos, foi realizado de um conjunto de testes para garantir que a geração e a leitura dos QR Codes sejam feitas de forma correta.

A disponibilização dos serviços é feita de forma gradual e facultativa pelas instituições financeiras e de pagamentos participantes do Pix, por redes de ATM (caixas automáticos), por correspondentes bancários e pela rede varejista. As primeiras operações ocorreram em 2022.

SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. BANCO TOPÁZIO S.A. R CARLOS GOMES, 1069, SALA 03 CENTRO, PORTO VELHO – RO, 76801124, -8.7611362,-63.9025511 Pix Saque Pix Troco

SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. BANCO TOPÁZIO S.A. AV SETE DE SETEMBRO, 508, CENTRO, PORTO VELHO – RO, 76801028, -8.7653961,-63.9053568 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA CALAMA CAIXA ECON. FEDERAL RUA JAMARI, 1131 ESQ C AV CALAMA OLARIA, PORTO VELHO – RO, 76801314, -8.75181,-63.90567 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA ZEBRINHA CAIXA ECON. FEDERAL AVENIDA CALAMA, 3968 EMBRATEL, PORTO VELHO – RO, 76820739, -8.74761,-63.88039 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA CAMILA CAIXA ECON. FEDERAL Avenida Jatuarana, 5115 NOVA FLORESTA, PORTO VELHO – RO, 76807441, -8.79041,-63.880009 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

CASA LOT.ESTRELA DA SORTE CAIXA ECON. FEDERAL AV AMAZONAS, 3425 AGENOR DE CARVALHO, PORTO VELHO – RO, 76820365, -8.761884,-63.870502 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA FRANCA CAIXA ECON. FEDERAL AV CARLOS GOMES, 633 CENTRO, PORTO VELHO – RO, 76801147, -8.76203,-63.90632 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERIAS BEMOL CAIXA ECON. FEDERAL AV CONSTANTINO NERY, 34512 BOSQUE DOS INGLESES, PORTO VELHO – RO, 76820408, -8.748495,-63.877096 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA BRASIL CAIXA ECON. FEDERAL RUA ALEXANDRE GUIMARÃES, 7758 TANCREDO NEVES, PORTO VELHO – RO, 76829422, -8.76001,-63.84164 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA ZETA CAIXA ECON. FEDERAL AV SETE DE SETEMBRO, 934 A CENTRO, PORTO VELHO – RO, 76801084, -8.76441,-63.90159 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA ALVES CAIXA ECON. FEDERAL Avenida Presidente Dutra, 2816 SAL 20 21 22 ED RIO MADEI Centro, PORTO VELHO – RO, 76805834, -8.764599,-63.90599 Pix Saque Pix Troco

LOTÉRICA ELDORADO CAIXA ECON. FEDERAL AV JATUARANA S/N POSTO ELDORADO POSTO ELDORADO JD ELDORADO, PORTO VELHO – RO, 76808110, -8.75525,-63.83515 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA SAMIR CAIXA ECON. FEDERAL RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 1941 ESQ C RUA CARLOS GO SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO – RO, 78901350, -8.75836,-63.88958 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA CANDEIAS DA SORTE CAIXA ECON. FEDERAL R TANCREDO NEVES, 1400 SETOR COMERCIAL UNIAO, CANDEIAS DO JAMARI – RO, 76860970, -8.795325,-63.708884 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA TREVO CAIXA ECON. FEDERAL R PINHEIRO MACHADO, 1640 SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO – RO, 76804079, -8.75812,-63.89827 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA EXTREMA CAIXA ECON. FEDERAL RUA PRINCIPAL, 830 DISTRITO DE EXTREMA, PORTO VELHO – RO, 76847000, -8.80596,-63.89675 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA AREAL CAIXA ECON. FEDERAL RUA ALEXANDRA GUIMARÁES, 1460 SALA 01 E 02 AREAL, PORTO VELHO – RO, 76804295, -8.77309,-63.89935 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERIA BEMOL PORTO VELHO CAIXA ECON. FEDERAL RUA MARECHAL DEODORO, 2275 LETRA A CENTRO, PORTO VELHO – RO, 76801106, -8.761846,-63.900279 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA DO TESOURO CAIXA ECON. FEDERAL AV. FARQUAR, 2833 EM FRENTE AO CENAC PANAIR, PORTO VELHO – RO, 76801341, -8.75134,-63.91118 Pix Saque Pix Troco Mostrar mais

LOTERICA DA SETE CAIXA ECON. FEDERAL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1769 N.S. DAS GRAÇAS, PORTO VELHO – RO, 76804123, -8.762929,-63.894355 Pix Saque Pix Troco Mostrar mai