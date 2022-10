PRAÇA CEU – Inscrições para aulas gratuitas de jiu-jitsu foram prorrogadas até 24 de outubro

Podem participar crianças e adolescentes de 8 a 15 anos

As inscrições para aulas gratuitas de jiu-jitsu no Centro de Esportes e Artes Unificados, a Praça CEU, no bairro JK, zona Leste de Porto Velho, foram prorrogadas até o próximo dia 24 de outubro. Poderão se inscrever crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade.

As aulas iniciam no dia 25 de outubro. Os pais ou responsáveis pelos futuros atletas deverão se dirigir até a Praça CEU, à rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocêncio, nº 1706, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, para oficializar a inscrição. O telefone para contato é o 98423-4091.

No momento da inscrição é preciso que os responsáveis apresentem a declaração escolar dos garotos, RG ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Além disso, é necessário que o pai ou responsável apresente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou RG.

A Praça CEU é gerenciada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), junto com um grupo gestor da própria comunidade. As vagas foram abertas devido uma nova parceria entre a Semdestur e o projeto Tribo de Zion.

OUTROS SERVIÇOS

O local também dispõe de biblioteca e oferece cursos de dança (Ballet), informática, teatro, serviços do Sine Municipal, várias atividades físicas e esportivas, além de já ter proporcionado outras qualificações profissionais, como design gráfico e fotografia, entre outros.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO