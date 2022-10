PRECATÓRIOS – Procuradoria Geral do Município publica edital de acordo direto para pagamento de dívidas com o cidadão

Organização promete muita diversão, promoções e sorteio de brindes

Em alusão ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Porto Velho realizará no próximo sábado (8), a primeira edição do projeto “Sábado Animado”. O evento será na avenida Sete de Setembro, entre as ruas Joaquim Nabuco e Rogério Weber, na região central da cidade, das 8h às 18h e promete movimentar o comércio local.

Conforme Glayce Bezerra, titular da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), responsável pelo projeto, haverá um dia inteiro de programação especial para os lojistas e o público em geral, especialmente a criançada, com muita animação.

“Os lojistas vão trabalhar com descontos diferenciados nesse período de 8h às 18h. Também haverá muitas atividades recreativas e oportunidades de compra com descontos especiais. Havendo adesão da comunidade a esse projeto piloto, a partir do ano que vem, haverá edições em outros pontos da capital”, disse a secretária.

PARCERIA

A Prefeitura conta com a parceria da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Velho na realização do “Sábado Animado”. A empresária Joana Joanora, presidente da entidade que reúne os lojistas da capital, garante que será uma programação totalmente diferenciada, com um calçadão de produtos em ofertas e muita alegria.

Tanto a secretária Glayce Bezerra quanto Joana Joanora convidam a população em geral para esse grande dia de festa em homenagem às crianças, ocasião em que os pais podem aproveitar as promoções para comprar os presentes para a criançada por um preço bem mais em conta.

PROGRAMAÇÃO

Haverá também aferição de pressão arterial, testes de glicemia, auxílio veterinário, massagens e cuidados com a pele em parceria com Instituto Mix, cortes de cabelo em parceria com a Associação Zequinha Araújo, muita recreação infantil, DJS e atrações musicais com a equipe do Serviço Social do Comércio (Sesc), promoções e sorteios de brindes para os consumidores pelos lojistas, brincadeiras, distribuição de doces e exposição de produtos, entre outros atrativos.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO