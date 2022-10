PREVENÇÃO – Ações de saúde e empreendedorismo marcam programação do Outubro Rosa

Eventos orientam sobre câncer de mama e colo de útero e outras doenças

O mês de outubro é marcado mundialmente por ações alusivas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero. A Prefeitura de Porto Velho vem promovendo diversas atividades sobre o tema desde o início do mês. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença, que é o tipo de câncer mais frequente em mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

Conforme a diretora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Assistência Social e da Família (Semasf), Gina Brito, a campanha serve para alertar mulheres sobre a importância do autoexame e do debate sobre o assunto.

“Quanto mais precoce for o diagnóstico maior a chance de cura, por isso que a Secretaria Municipal de Saúde procura intensificar os atendimentos, assim como o Hospital de Amor que está sempre de portas abertas para a realização de exames. Esse mês é para despertar as mulheres que não fizeram seus exames, que procurem realizar o auto toque e procurem as unidades de saúde, para que não sejam pegas de surpresa”, falou a diretora.

A programação da Semasf começou no início do mês com uma ação social na comunidade Vila Jirau, no distrito de Jaci-Paraná, que contou com atendimento médico, psicossocial e fisioterapia, além de realização de testes rápidos e ação de assistência social com a emissão de documentos.

A pasta também realiza a entrega das máscaras do Projeto “Máscara mais Renda”, que acontece nesta semana. Mulheres credenciadas no Cras, instituições e no Pop Rua participam da ação que acontece no Prédio da Semasf, na sala do Departamento de Políticas Pública para Mulheres (DPPM), na avenida Pinheiro Machado, 1718, bairro São Cristóvão, das 9h às 13h.

PROGRAMAÇÃO

Está previsto para acontecer um evento aberto ao público com oferta de serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação física e nutricional e uma corrida alusiva à campanha. A ação será realizada no Espaço Alternativo, entre as 17h e 21h, no dia 21 de outubro.

No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também vai ofertar testes e orientações sobre a prevenção e agravos da sífilis. Além do câncer de mama, o mês de outubro também é alusivo à detecção e prevenção dessa infecção sexualmente transmissível.

A ação é organizada pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) com apoio da residência multiprofissional da Universidade Federal de Rondônia (Unir), setores membros da Rede Lilás e Grupo Macaxeira e Cia.

No dia 22, está programado para acontecer o Projeto Clube do Tempo “Ouse Viver” na Comunidade Shalon. O evento será marcado por apresentações musicais e dança, palestras de conscientização da Campanha “Outubro Rosa” e direitos dos Idosos, além da exposição de produtos de Mulheres Empreendedoras.

Encerrando a programação alusiva, nos dias 28 e 29 será realizada mais uma edição do Projeto Feira da Mulher Empreendedora no IG Shopping.

Veja a programação completa:

10 a 14/10/2022 – Entrega das máscaras do Projeto “Máscara mais Renda”

Local: Prédio da Semasf, Sala do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM).

Endereço: av. Pinheiro Machado, 1718, bairro São Cristóvão.

Horário: 9h às 13h

21/10/2022 – Participação e parceria do Departamento com a Rede Lilás na Ação Social “Outubro Rosa e Verde”

Local: Espaço Alternativo

Horário:17h

22/10/2022 – Projeto Clube do Tempo “Ouse Viver” na Comunidade Shalon

Local: Comunidade Shalon, av. Rio de Janeiro, 4085, bairro Nova Porto Velho

Horário: 17h às 20h30

28 e 29/10/22 – Realização de mais uma edição do Projeto Feira da Mulher Empreendedora “Alusiva ao Outubro Rosa”

Local: IG Shopping, av. Amazonas, 8339, bairro Tiradentes.

Horário: 16h às 21h.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO