PREVENÇÃO – Campanha Outubro Rosa segue com programação voltada à prevenção do câncer de mama

Servidoras também recebem palestra sobre saúde da mulher no Parque Natural

A Prefeitura de Porto Velho segue com a programação da campanha Outubro Rosa, em alusão à prevenção ao câncer de mama. Nesta segunda-feira (10), a programação vai ser destinada às servidoras do município na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Em parceria com o Núcleo de Práticas Integrativas de Saúde e o Núcleo de Saúde do Trabalhador, a pasta vai ofertar um momento de autocuidado e orientações.

Na última sexta (7), servidoras das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) participaram de um evento cultural, com palestra de especialista em mastologia e coffee break. A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de pôr em evidência a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama, tipo mais incidente em mulheres no país.

“Quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, mais chance tem do quadro ser revertido. É importante que mesmo mulheres mais novas que 50 anos, estejam sempre praticando o autoexame em casa, no dia a dia. Porque ela se conhece. Caso encontre algo fora do comum, essa mulher deve ir até uma unidade de saúde fazer o diagnóstico, e, caso precise, comece o tratamento o quanto antes”, falou o enfermeiro palestrante e agente comunitário Admilson Alves.

A programação da campanha é coordenada pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional (CSO), da Secretaria Municipal de Administração (Semad), através da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento de Projetos de Saúde do Servidor. Também está previsto para acontecer no dia 21 de outubro, no Espaço Alternativo, entre as 17h e 21h, um evento aberto ao público, com oferta de serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação física e nutricional e uma corrida alusiva à campanha.

No mesmo dia, a Semusa também vai ofertar testes e orientações sobre a prevenção e agravos da sífilis. Além do câncer de mama, o mês de outubro também é alusivo à detecção e prevenção dessa infecção sexualmente transmissível. A ação é organizada pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) com apoio da residência multiprofissional da Universidade Federal de Rondônia (Unir), setores membros da Rede Lilás e Grupo Macaxeira e Cia.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) se mobilizam internamente e em setores dos bairros para ofertar uma programação própria em alusão ao Outubro Rosa, com fornecimento de insumos para a coleta de exames preventivos, como o papanicolau (para detecção e prevenção do câncer de colo de útero), além de encaminhamento e acesso às mamografias neste período.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO