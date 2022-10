RAIVA ANIMAL – Dia D para vacinar cães e gatos será no próximo sábado (15), em Porto Velho

Lista com mais de 100 pontos de vacinação é divulgada

O próximo sábado (15), será o Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos em Porto Velho. No total, 107 pontos de imunização espalhados pela cidade estarão atendendo os pets, das 8h às 17h.

De acordo com gerente da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), da Secretaria Municipal de Saúde, Edson Cruz, é importante que todos os donos de cães e gatos compareçam ao ponto de vacinação mais próximo de sua residência para imunizar o seu animalzinho de estimação, pois a raiva não tem cura. “Manter os animais domésticos vacinados é o único meio de prevenir a raiva”, enfatizou.

ATENDIMENTO CONTÍNUO

O gerente informa ainda que, caso alguém não consiga imunizar o seu cão ou gato no sábado (15), a vacina antirrábica é fornecida diariamente ao público na sede da DCZADS, Av. Mamoré, 1120, no bairro Cascalheira, na zona Leste, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Já os moradores da região central ou dos bairros Nacional, São Sebastião, Costa e Silva e adjacências, entre outros, podem levar os pets para vacinar durante a semana em um trailer que fica no Parque Circuito, também de segunda a sexta-feira, no mesmo horário (8h às 17) .

ACIMA DE DEZ

Pessoas com mais de dez animais de estimação em casa e as Organizações Não Governamentais (ONGs) podem solicitar a vacinação domiciliar. Para tanto, é necessário ligar ou enviar mensagem via WhatsApp para o telefone (69) 98473-6712. “É preciso informar a quantidade de animais, endereço completo e telefone de contato”, comentou o gerente da DCZADS.

Confira todos os pontos de vacinação.

Texto: Augusto Soares

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO