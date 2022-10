RAIVA ANIMAL – Mais de 36 mil cães e gatos foram imunizados no Dia D de vacinação antirrábica em Porto Velho

Projeto vai alcançar alunos de 12 escolas em 2023

Representantes da Prefeitura de Porto Velho e da Controladoria Geral da União (CGU), regional de Rondônia, se reuniram na terça-feira (18) para ajustar a distribuição de material impresso do programa “Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e Cidadania (UPT)”. O projeto é uma parceria firmada entre ambas instituições, que vai ter programação nas escolas da rede pública municipal de ensino de Porto Velho, no ano de 2023.

Estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação de Porto Velho (Semed), Glaúcia Lopes Negreiros, e o Superintendente da Regional Rondônia da CGU, Miguel Maurício Kurilo. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de capacitação e gestão do conhecimento, voltadas para o público infantojuvenil, conhecido como “Educação Cidadã”.

O objetivo é despertar nos estudantes do ensino fundamental o interesse por temas relacionados à ética e à cidadania, para desenvolverem desde os primeiros anos de vida a oportunidade de aprenderem o verdadeiro significado de ser cidadão, colaborando com o aprimoramento da sociedade.

O programa UPT será desenvolvido em 12 escolas urbanas e rurais do município de Porto Velho, onde a CGU disponibilizará o material didático (digital ou impresso) e curso de formação aos professores por meio de ensino à distância, orientando e acompanhando o desenvolvimento do programa com apoio logístico em todas as suas fases.

Na oportunidade, a secretária da Semed assinou o Termo de Participação, reforçando a continuidade da parceria de execução do programa.

“Faz parte do nosso planejamento estratégico apoiar essas iniciativas que tanto engrandecem o ensino da rede municipal. É nos primeiros passos que se desenvolve a consciência cidadã no ser humano”, comentou Gláucia Negreiros.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO