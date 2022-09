RENDA – Giro Empreendedor marca presença no Festival de Praia Circuito Beach 2022

Empreendedores de Jaci-Paraná comercializaram alimentos e produtos diversos

Retornando ao distrito de Jaci-Paraná após dois anos, o Festival de Praia – Circuito Beach 2022 garantiu muita diversão e prática esportiva aos moradores e visitantes. Além dessas atividades, o evento também foi uma oportunidade de gerar renda para os empreendedores locais por meio do Giro Empreendedor.

Regiane Lareto vive no distrito há mais de dez anos, e encontrou no artesanato uma importante forma de sustento. Para não perder a oportunidade, a artesã, cadastrada no programa Giro Empreendedor, resolveu apostar em outro produto para cativar o público que ia à praia. “Sempre que tem evento, eu trabalho com acessório infantil, mas aqui eu precisei inovar. Trouxe espeto, salgados e outros pratos. Pois sei que depois da diversão, as pessoas buscam algo para comer e repor as energias”, afirma a empreendedora.

Além dela, outros profissionais do Giro Empreendedor, programa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Turismo (Semdestur), também participaram. No espaço, dedicado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), era possível encontrar diversos produtos alimentícios e artesanais, expostos no sábado e domingo.

Além da Semdestur, a Semes também contou com o apoio de diversas pastas para a realização e programação do festival, como a Fundação Cultural (Funcultural), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) e Defesa Civil.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO