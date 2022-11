SAÚDE ESCOLAR – Óculos de correção de grau são entregues a alunos municipais

Encontro chega em sua terceira edição reunindo atores locais e de várias regiões do Brasil para discutir estratégias para o desenvolvimento do município de Porto Velho

Discutir e propor políticas públicas de inovação, além de estimular a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Essas são algumas das pautas a serem discutidas no III Fórum de Inovação de Porto Velho. O evento bianual vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro na capital.

A terceira edição vai discutir, em síntese, quatro eixos estratégicos para o cenário de desenvolvimento do município: Cidade Inteligente, Inovação do Setor Público, Ambiente de Inovação e Desenvolvimento Sustentável.

“O que planejamos é discutir soluções inovadoras e apresentar ações que fomentem um ecossistema de inovação local e o empreendedorismo. Em resumo, é apresentar ações que tornem a cidade mais atrativa para o surgimento e fixação de novos negócios”, explica Leandro Dill, diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho.

PROGRAMAÇÃO

A abertura do evento vai acontecer no dia 22 de novembro (terça-feira), às 9h, no Teatro Banzeiros. Ainda no primeiro dia, no período da tarde, ocorrerão as oficinas temáticas no Sebrae.

Já o segundo dia marcará a exibição de painéis que abordarão cada eixo discutido no evento. A terceira edição contará, ainda, com convidados regionais e nacionais. A programação completa pode ser conferida aqui.

“Ainda no evento será lançado o Mapeamento do Ecossistema Portovelhense de Inovação. Ação realizada pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura e instituições que atuam no município, estes estudos fazem um diagnóstico dos ambientes que promovem articulações entre diferentes atores que enxergam a inovação como força motriz para o desenvolvimento”, afirma Leandro.

As inscrições para o 3º Fórum de Inovação de Porto Velho são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO