SAÚDE – Parceria entre a Prefeitura e Unir estudará perdas de memória em pacientes pós-covid

Ação busca discutir prevenção como ferramenta de promoção à saúde

A Escola Estadual Capitão Cláudio, no bairro Cidade do Lobo, zona Sul de Porto Velho, recebeu uma programação diferente nesta segunda-feira (26). Com a proposta de reforçar a importância da Prevenção da Violência e Promoção da Cultura de Paz, o Programa Saúde na Escola (PSE) levou palestras a estudantes da unidade.

O tema é uma das 13 ações do programa e aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros, do Departamento Nacional de Trânsito (Dentran-RO) e acadêmicos da Faculdade Fimca.

“É uma escola pactuada ao PSE e a escolha para a realização da atividade foi impulsionada pelo quantitativo de alunos matriculados em torno de 1.733 alunos que poderão ser alcançados com as orientações realizadas hoje nesta instituição pública de ensino”, afirma Maria de Lourdes, enfermeira e coordenadora do PSE/Saúde.

A escola já possui uma parceria bem antiga com a Unidade Básica de Saúde Renato Medeiros que, através do programa, leva uma série de serviços, como a vacinação contra a HPV, entre outras.

“A atenção básica está relacionada à prevenção e alcançamos ela trazendo esse tipo de ação para dentro da escola, pois na unidade não teríamos o mesmo sucesso”, afirma Raimunda Franklin, diretora da UBS.

Para o palestrante do Detran-RO, a ação tem uma importância na formação dos estudantes, como futuros condutores.

“Explicamos para eles que não devemos esperar o pior acontecer. O que notamos hoje é que a maior parte dos acidentes de trânsito acontece, pois as pessoas estão negligenciando aquilo que elas conhecem. Semear isso enquanto são jovens é primordial”, afirma Carlos André.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO