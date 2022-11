SAÚDE – Porto Velho oferece especialidades médicas através de consultas remotas

Neuropediatria, reumatologia e pneumologia são algumas especialidades ofertadas por videochamada

A Prefeitura de Porto Velho oferta atendimentos com médicos especialistas através da telemedicina. Dessa forma, os pacientes têm acesso às consultas regulares com profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, das especialidades de cardiologia, endocrinologia, neurologia adulto, neuropediatria, reumatologia, psiquiatria e pneumologia.

Cerca de 1.170 atendimentos como estes já foram realizados em Porto Velho desde 29 de março. As consultas são realizadas por videoconferência no consultório da Unidade de Saúde e são acompanhadas por um médico da Prefeitura, que auxilia as consultas remotas, sanando as dúvidas do paciente. Todas as informações do paciente, inclusive os pedidos de exames e diagnósticos ficam disponíveis em uma plataforma do Einstein.

“A população vai até uma unidade básica buscar atendimento e, caso haja a necessidade de uma consulta com um dos especialistas ofertados pelo projeto telemedicina, é feita a inserção deste paciente no sistema e o agendamento da consulta”, explicou o diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Helison Ribeiro.

O serviço é ofertado atualmente no Centro de Especialidades Médicas (CEM) no período da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, e na Unidade Básica de Saúde de Extrema, nas quartas e quintas-feiras. A expectativa da Semusa, conforme o diretor do Drac, é de expandir o serviço nas próximas semanas para os distritos de Jaci-Paraná, União Bandeirantes e Nazaré. “Há também a perspectiva de ofertar o serviço em todas as unidades básicas de Porto Velho, finalizou Helison.

O projeto de telemedicina é executado em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, pioneiro no desenvolvimento e uso desta modalidade no Brasil.

