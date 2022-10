SAÚDE – Programação especial leva Campanha Outubro Rosa para servidores municipais

Evento na secretaria de Esporte e Lazer contou com a participação da mastologista Thaís Lanner

Uma programação especial voltada para a campanha Outubro Rosa, em alusão à prevenção ao câncer de mama, foi promovida na manhã desta quarta-feira (26) para os servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de pôr em evidência a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama, tipo mais incidente em mulheres no país.

Na abertura do evento, a secretária da Semes, Ivonete Gomes, falou da importância da campanha Outubro Rosa, agradeceu a presença da médica mastologista Thaís Agnese Lanner, dos servidores e parabenizou a iniciativa do município em propor a ação nas secretarias para alertar os servidores sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A programação da Semes teve início às 8h, com uma palestra com a médica, com o tema “Prevenção do Câncer de Mama e a Importância do Autoexame”. Na ocasião, ela explicou a anatomia das mamas, o autoconhecimento, autoexame, sinais do câncer de mama e falou do diagnóstico e tratamento e dos locais públicos onde são realizados os exames. “Uma em cada oito mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, por isso a importância da descoberta precocemente”, alertou.

A programação seguiu com o testemunho de superação da estagiária da Semes, Susi Ribeiro, que descobriu o câncer de mama em 2019 e hoje se encontra curada, depois de duas cirurgias, quimioterapias e radioterapias.

Num depoimento emocionante, Susi contou aos servidores municipais que no meio do tratamento ela se matriculou no curso de Educação Física e voltou a fazer atividades físicas. “É muito importante o diagnóstico precoce do câncer de mama”, alertou. Em seguida foi a vez da atividade física laboral, com a presença da professora de Educação Física Juliana Farias, do Projeto Viva Bem, e no final foi servido um coffee break.

A programação da campanha Outubro Rosa da Semes contou também com a participação de servidores da Controladoria Geral do Município (CGM) e das Superintendências de Gastos Públicos (SGP) e Licitação (SML).

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO