SAÚDE – Unidade Básica da zona Sul da capital promove ação pelo Outubro Rosa

Atendimentos serão no sábado (22) das 8h às 12h

No próximo sábado (22), a Prefeitura de Porto Velho realiza uma ação em alusão ao Outubro Rosa, com atendimentos especializados voltados às mulheres, na Unidade Básica de Saúde Renato Medeiros, zona Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) haverá coleta de preventivo, atendimentos clínicos e odontológicos, e serão atendidas mulheres dos bairros Cidade Nova, Cidade do Lobo e Jardim Tropical.

“O atendimento será feito por ordem de chegada e resolvemos fazer no sábado para que mais mulheres tenham acesso a esse serviço, que muitas vezes só é oferecido durante a semana em horário comercial. No sábado também teremos uma equipe que vai oferecer um momento de lazer para as crianças que vierem com as mães, já que escutamos bastante que muitas delas não conseguem se cuidar por não ter com quem deixar os filhos”, explica a diretora da UBS, Raimunda Franklin.

A expectativa é de que sejam atendidas pelo menos 100 mulheres em uma ação que é realizada tradicionalmente. Caso não seja possível ter o atendimento no sábado, a diretora também explica que esse serviço é oferecido durante a semana, mas que nesse caso é necessário o agendamento através do agente comunitário.

“Nós recomendamos que as mulheres que precisam se cuidar façam um esforço e venham no sábado, mas caso não consigam, o agente comunitário responsável pelo bairro em que ela mora faz o contato e verifica os dias possíveis para agendamento deste tipo de atendimento”, reforça.

No local também serão realizados palestras e exames para detecção de sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), tudo de forma gratuita, além de todas as vacinas estarem disponíveis, tanto para as mulheres quanto para os filhos.

