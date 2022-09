SUSTENTABILIDADE – Porto Velho inicia workshop sobre construções sustentáveis

Resultado da participação de Porto Velho supera expectativas

O segundo dia da Abav Expo 2022, na quinta-feira (22), chegou ao fim com diversas atrações no stand de Porto Velho, localizado no acesso F, do Centro de Convenções de Pernambuco.

Foram mais de 400 visitantes do segmento turístico conhecendo o potencial turístico da capital de Rondônia, degustando a culinária local preparada pelo Chef Calixto, do Peixin Restaurante, e a produção de ilustrações artísticas elaboradas pelo artista plástico Mikeliton Alves.

Um outro momento muito importante foi a visita do vice-presidente de vendas e marketing da Gol Linhas Aéreas, Eduardo Bernardes, que conversou com a secretária municipal de Turismo, Glayce Bezerra, sobre o aumento de malha aérea em Rondônia.

Na ocasião, a Semdestur recebeu o convite para divulgar a campanha “O melhor de PVH -Terra de Bravos Pioneiros” na revista da companhia aérea. A quinta-feira terminou com o grande anúncio da cidade anfitriã da 50ª edição da feira de Turismo: o Rio de Janeiro. O evento será realizado de 27 a 29 de setembro de 2023 nos pavilhões do Riocentro.

Para a secretária Glayce Bezerra, os resultados da participação de Porto Velho estão sendo melhores do que as expectativas. “A participação na feira é fundamental para que possamos posicionar Porto Velho como destino turístico”, finaliza.

Texto: Lilian Leite

Foto: Maiara Castro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO