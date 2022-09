TALENTOS DO FUTURO – Escolinha de futebol de campo de Jaci-Paraná está em plena atividade

São 52 crianças e adolescentes atendidos no distrito pelo programa

Para acompanhar o funcionamento da escolinha de futebol de campo do Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro III, no distrito de Jaci-Paraná, o secretário adjunto da Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), Edilson Pacheco, assistiu uma aula das crianças e adolescentes naquela localidade. A visita aconteceu na última quinta-feira (22), um dia antes do início da primeira etapa do Festival de Praia – Circuito Beach 2022.

A escolinha de futebol de campo funciona com 52 crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, nas terças e quintas-feiras, no horário das 16h às 18h, no campo de futebol do Estádio Municipal Erisvaldo Souza (Nenenzão).

Na ocasião, Edilson Pacheco anunciou a aquisição de um bebedouro para não faltar água gelada para os alunos durante e depois dos treinos. “Neste semestre, a Semes já disponibilizou uniformes (short, camiseta e meião) e materiais esportivos como bola, chapéu chinês, mini cones e redes de futebol, e na próxima quinta-feira (29) nós iremos levar uniformes para novos alunos”.

O Talentos do Futuro III contempla os distritos da BR: Extrema, Nova Califórnia, Jaci-Paraná e ainda a aldeia indígena Kaxarari e do Baixo Madeira, que são as localidades de São Carlos, Nazaré, Calama e a Vila de Terra Firme.

“Em Jaci-Paraná, o Talentos do Futuro funciona através da parceria com um formando de Educação Física, acompanhado de um professor, e nossa meta é atingir até o final do ano cerca de 120 crianças e adolescentes”, destacou Pacheco.

Os pais presentes agradeceram a iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) em oferecer a atividade para as crianças do distrito, pois elas necessitam se ocuparem de forma saudável e prazerosa através do esporte.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO