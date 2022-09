TRÂNSITO – Ações educativas orientam pedestres sobre a importância da travessia segura

Atividades contemplam escolas e regiões movimentadas da capital

Uma decisão simples, mas que pode salvar vidas. A travessia segura de pedestres foi o tema de uma série de ações educativas promovidas pela Prefeitura de Porto Velho nesta quinta-feira (22). As atividades fazem parte da Semana Nacional do Trânsito.

Na Escola Creche Carinho de Mãe, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) promoveu uma atividade lúdica com os pequenos. A ideia é orientar o respeito às sinalizações e a segurança dos pedestres desde cedo.

“Nossos alunos aqui têm idades de até 5 anos, mas já compreendem as orientações e repassam elas aos pais no trajeto de carro até a escola. Eles são muito inteligentes e espertos quanto a isso desde cedo”, afirma a professora Maríllia Gomes.

Na prática, os agentes de trânsito da Semtran buscam, através de palestras educativas, tornar os alunos um instrumento de orientação dentro da própria família. Sabendo do poder de alcance dessa ação, o município optou por estender essa atividade.

“Temos notado uma procura intensa das escolas por essa ação, por isso, prorrogamos essas atividades com os alunos da rede municipal até a próxima semana, no dia 28 de setembro, bem como em outras partes da cidade com o apoio de parceiros”, explica a agente de trânsito da Semtran Rosângela Gaida.

TRAVESSIA SEM PRESSA

Em outro ponto da cidade, em um trecho da BR-364, uma equipe da Semtran contou com o apoio do Detran-RO e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientar pedestres e moradores sobre o uso da passarela para atravessar a rodovia. O ponto escolhido liga os bairros Floresta, na zona Sul, com o bairro Areal, região central da cidade.

“O que observamos aqui é que muitos pedestres que precisam atravessar as zonas optam pelo caminho mais perigoso ao atravessar a rodovia a pé. Nosso trabalho hoje é orientar que esses poucos segundos dedicados à passarela podem salvar vidas”, explica a agente de trânsito, Alzenir Ribeiro.

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira (23) a Prefeitura promove mais uma ação educativa aos pedestres, desta vez, no cruzamento das avenidas Sete de Setembro e Campos Sales, no Centro, a partir das 9h. No mesmo horário, outra equipe da Semtran promove a atividade junto a uma empresa de transporte por aplicativo.

