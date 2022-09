TRANSPORTE – Cartão ComCard pode ser emitido e recarregado pela internet

Usuário do transporte público de Porto Velho deve fazer o primeiro cadastro na plataforma para conseguir o acesso

Usuários do sistema de transporte coletivo da capital podem pedir a emissão de novos cartões ou segunda via do ComCard tanto presencialmente, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), quanto através da internet. (link)

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) é o ponto para emissão e renovação dos cartões estudantil, de acessibilidade e de melhor idade. O local fica situado à rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, no bairro JK. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h.

Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência dos últimos 30 dias, sendo necessário também comprovante escolar 2022 para o “cartão

estudante”, folha resumo do cadastro único emitido pela Semasf para o “cartão melhor idade” e laudo médico, formulário disponível no site da empresa assinado pelo médico especialista e

folha resumo do cadastro único emitido pela Semasf para o “cartão acessibilidade”.

Já pela internet, o usuário deve realizar o primeiro cadastro na plataforma. Para isso, basta clicar na opção “Cadastrar Usuário” que automaticamente será redirecionado ao link de

cadastramento.

Após o redirecionamento é necessário inserir um e-mail pessoal e confirmar. Em seguida, a página pede que o usuário insira o CPF e senha. Ao inserir essas informações é só clicar em

“salvar” e em seguida completar as informações que se pede. Na área logada, o usuário deve clicar na opção “Faça seu Pedido”, no menu principal, e em seguida escolher a opção “Primeira

via de cartão” e montar o seu pedido conforme a preferência pessoal.

Com o ComCard os estudantes têm direito a 50% de desconto, pagando apenas R$ 1,50 na tarifa especial se comparado com o valor subsidiado de R$ 3. Para quem não possui o cartão, permanece o valor integral de R$ 4,05.

RECARGA

Além dos oito pontos de recarga, distribuídos em várias regiões da cidade, os usuários podem recarregar o ComCard também pela internet. Para realizar as recargas é preciso

acessar o site, clicar na opção “RECARGA E CADASTRO” e em seguida escolher entre as modalidades do cartão: cidadão, vale-transporte, estudante, melhor idade e acessibilidade.

Ao optar por uma modalidade, o usuário será redirecionado ao sistema Sigom. Para quem possui cadastro na plataforma é necessário apenas informar o usuário e senha. Já para quem acessa pela primeira vez a plataforma é necessário clicar na opção “Primeiro Acesso” e informar os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail, nome de login e senha.

PONTOS DE RECARGA:

Associação Comercial de Rondônia (ACR)

Endereço: Avenida Presidente Dultra, 2815, Centro

Farmácia Super Popular

Endereço: Avenida Farquar, 515, bairro Panair

Cantinho da Pizza

Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3288 Loja 204/01, 2° Andar, bairro

Flodoaldo Pontes Pinto. (dentro do Porto Velho Shopping)

Net Informática e Celulares

Endereço: Avenida Jatuarana, 4245, bairro Nova Floresta

Opção Papelaria e Presentes

Endereço: Avenida Presidente Dutra, 4582, bairro Pedrinhas

Papelaria Nacional

Endereço: Avenida José Amador dos Reis, 2904, bairro JK

Atual Celular

Endereço: Avenida Jatuarana, 4807, bairro Nova Floresta

Digital Tech

Endereço: Avenida José Amador dos Reis, 3745, bairro Tancredo Neves.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO