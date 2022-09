TURISMO – Demandas sobre a malha aérea de Porto Velho são apresentadas em feira nacional

Diálogo busca aumento da oferta de voos com saída e chegada na capital

Presente na 49ª Abav Expo, a maior feira de negócios de turismo do Brasil e uma das mais conceituadas das Américas, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) recebeu em seu stand, na tarde de quarta-feira (21), a visita de representantes do Conselho Nacional de Turismo (Conetur), acompanhados do CEO da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Verás, e do diretor da Azul Viagens, Alexandre Melita.

Na ocasião, a secretária Glayce Bezerra apresentou as dificuldades da região referentes à malha aérea. O diálogo aconteceu com o objetivo de aumentar a oferta de voos com chegada e partida para Porto Velho, como forma de atrair turistas e fomentar o desenvolvimento do estado no setor, ampliando o leque de produtos da companhia na região.

Foi firmado o compromisso de visita dos representantes da empresa à capital rondoniense para conhecerem de perto o real potencial turístico do município. A feira acontece até sexta-feira (23), em Olinda (PE), e o stand de Porto Velho está instalado na Rua F do Centro de Convenções de Pernambuco.

Texto: SMC

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO