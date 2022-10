TURISMO – Novo Guia Rota das Águas é entregue em balneários de Porto Velho

Segmento deverá receber placas de sinalização turística incluindo portal de ​boas-​vindas aos turistas

A equipe do Departamento de Fomento ao Turismo realizou​ ​um ciclo de visitas aos balneários da BR​-​364. O objetivo foi a entrega de documentos e do novo Guia Rota das Águas. Também foi entregue aos proprietários de balneários o termo de homologação da licitação das placas de sinalização turística. As placas são uma solicitação dos balneários para melhorar a infraestrutura de acesso do turista.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) está realizando investimento, com recurso próprio, na sinalização que beneficiará o segmento turístico. Serão 17 placas incluindo um portal de boas​-​vindas para os turistas.

Um relatório produzido pela Defesa Civil do município foi repassado aos empreendedores com orientações para sinalização das áreas de banho d​os balneários. O trabalho é fundamental para que cada vez mais esses empreendimentos ofereçam um serviço pautado na qualidade e segurança dos visitantes.

No novo Guia Rota das Águas constam os principais balneários da capital e do entorno. Uma novidade desta edição é que foram contemplados no guia flutuantes, casas de verão para locação e as praias dos distritos. O guia informa telefones para contato e redes sociais.

​Segundo a secretária Glayce Bezerra, ​a medida ajuda a fomentar o turismo. ​“​A​ Prefeitura está incentivando o comércio e o turismo local para atrair ainda mais visitantes aos balneários da nossa capital, e assim fazer crescer esse segmento tão importante no setor”.

​A presidente da ​​Associação dos Balneários, Parques Temáticos e Hotel Fazenda do Estado de Rondônia (Abharon), Arlete Bitencourth​,​​ destaca a importância da iniciativa.​ “​E​ssas ações são imprescindíveis para o fortalecimento do segmento do turismo ecológico. Cada vez mais nós estamos nos estruturando para melhorar nossa estrutura e oferecer um serviço de excelência aos turistas. Ficamos felizes da Semdestur atender nosso pleito e estar alinhada com nossos objetivos”.

