TURISMO – “O Melhor de Porto Velho” será mostrado todos os sábados nas redes sociais

A Augusta e Respeitável Benfeitora da Ordem Loja Simbólica Quéops n. 11 e a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Mikhael Ramez Esber n. 44, juntamente com as Acácias, demolays, familiares e amigos de ambas as oficinas, realizaram, no último dia 12/10/2022, a 21ª edição da tradicional comemoração do Dia das Crianças. O evento, que há 2 (dois) anos não ocorria da forma presencial em razão da pandemia do coronavírus, retomou sua plena realização com a participação de aproximadamente 300 crianças, devidamente acompanhadas de seus familiares. Muita diversão com pula-pulas, brinquedos infláveis, corrida de saco, espirobol e outras atividades lúdicas proporcionadas por estudantes do Curso de Educação Física da Unir (Coordenados pelo Irmão Bernardino, da Loja Geraldo Lima n. 24), além do fornecimento do delicioso cachorro-quente (preparado especial e dedicadamente pelas cunhadas), bolos, doces, balas, refrigerantes e picolés, e doações das mais diversas, com a entrega de livros educativos, sandálias havaianas, mochilas, bicicletas e presentes.

O ponto alto da festa foi o sorteio das bicicletas, que contou com a participação especial do Irmão Carlos Alberto, da Loja Delta n. 09, que com muita habilidade em entreter a criançada trouxe alegrias e ótimo humor à comemoração, tendo sido o responsável por muita animação. As lojas também contaram com o prestimoso apoio e colaboração de alguns patrocinadores (Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – Glomaron, Gráfica Imediata, Farmácia Drogão Areal, Cabana Amarela, HR Segurança e Vigilância, Grupo Amazonfort, Ampla Gestão Contábil, Versátil Comunicação, Paranavaí Pre-moldados e Revestimentos e Loc-Maq), e da Ordem Demolay (Capítulo José Zito da Silva n. 604), do Irmão Valber Gama (artes e publicidades do evento e camisetas), do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia de trânsito e aérea, e demais pessoas solidárias da sociedade em geral, que somaram esforços na divisão e incremento dos trabalhos voluntários.

Os Veneráveis Mestres das Lojas, Volmir Sharnoski e Marcos Rogério, a par de destacarem que o evento procurou agregar valor às ações sociais da Maçonaria, agradeceram aos irmãos, cunhadas, demolays e outros voluntários pelo resultado alcançado, registrando o compromisso de manterem acesa a chama da solidariedade e do espírito fraternal em prol das crianças e da própria sociedade, atendendo o preceito maior de tornar feliz a humanidade e fazer o bem, sempre!