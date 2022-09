TURISMO – Porto Velho participa da solenidade de abertura da 49º Abav Expo em Olinda-PE

Capital participa pela primeira vez com stand próprio e com campanha promocional de turismo

A cerimônia de abertura da Abav Expo 2022 reuniu grandes nomes do turismo brasileiro na manhã desta quarta-feira (21) no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda. É o início oficial dessa que é a mais tradicional entre as feiras do Brasil no setor, que chega a sua 49ª edição.

Porto Velho participa pela primeira vez com stand próprio e com campanha promocional de turismo dentro do que há de mais atual no segmento.

Estiveram presentes o prefeito de Recife, João Campos, o Ministro do Turismo, Carlos Brito, a presidente da Associação Nacional das Agências Brasileiras de Viagens, Magda Nassar, e representando o prefeito Hildon Chaves, a secretária Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra, dentre outros importantes representantes do setor.

Para a secretária da Semdestur é uma importante iniciativa. “Me sinto honrada por ser a gestora à frente da pasta municipal de turismo nesse momento de transformação da atividade turística da nossa capital. A participação num evento desse porte, vem como um marco divisor na promoção do projeto Circuitos e Rotas Turísticas de Porto Velho. Aqui estão os 27 estados da federação, e Porto Velho não poderia ficar de fora”, enfatiza.

Às 13h os portões se abriram para a feira, que se estende até as 20h. Assim, nesses horários, a 49ª Abav Expo acontece em Olinda entre quarta (21) e sexta-feira (23).

É possível localizar o stand de Porto Velho na Rua F do Centro de Convenções de Pernambuco. No local, as técnicas da Semdestur estão realizando um trabalho de excelência na divulgação da campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

Texto: SMC

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO