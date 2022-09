TURISMO – Segundo dia de Abav Expo promove negócios e conhecimento

Porto Velho mostra potencialidades regionais na feira nacional

O evento mais importante do calendário anual de turismo do Brasil está no segundo dia. Trata-se da 49º Abav Expo que está acontecendo em Olinda (PE).

A Prefeitura de Porto Velho está presente com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), no stand promocional da campanha “O melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

Neste segundo dia da feira, os corredores estão movimentados para os agentes de viagens procurarem os melhores negócios, produtos, novidades, contatos, treinamentos e conhecimento, no maior ambiente de negócios turísticos do país.

Para a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, a participação de Porto Velho está sendo um marco no turismo do município. “Os maiores especialistas da atividade turística estão presentes neste evento e estão conhecendo nossas potencialidades e, acima de tudo, estamos estabelecendo excelentes contatos na maior vitrine de turismo do Brasil”.

A feira começou na quarta-feira (21) e vai até sexta (23), com encerramento às 20h. Nesta quinta (22), as atividades começaram pela Vila do Saber – Mezanino, seguida pela divulgação do Destino Anfitrião da Abav Expo 2023.

Texto: SMC

Foto: Maiara Castro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO